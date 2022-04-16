Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı - Haberler

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Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel
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Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı Van'ın Muradiye ilçesinde derenin ortasındaki kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde derenin ortasındaki kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Muradiye ilçesinden geçmekte olan Bendimahi çayında vatandaşlar kayalıkların üzerinde köpeğin mahsur kaldığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Karların erimesi ile debisi çoğalan çay itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırdı. Bir itfaiye eri halat yardımıyla suya girerek mahsur kalan köpeğin yanına geçti. Kurtarılan köpek tekrardan doğaya bırakıldı.

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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