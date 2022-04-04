Sinop'ta ayılar, evin terasındaki arı kovanlarını parçaladı

SİNOP Sinop'un Ayancık ilçesinde arı yetiştiricisi, kovanlarını köyündeki ayılardan uzak tutmak için iki katlı evin çatısına kurmasına rağmen kurtaramadı. Aç kalan ayılar, evin duvarından tırmanarak kovanlara ulaştı, üreticiyi büyük zarara uğrattı.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Belpınar köyünde arıcılık yapan Eren Öztürk, sabah saatlerinde kontrol için evinin terasında bulunan arı kovanlarına bakmaya gitti. Ayıların erişememesi için iki katlı evinin terasına kovanlarını yerleştiren Öztürk, 20 adet kovanın ayılar tarafından parçalanmış halde olduğunu gördü. Mal zararının 25 bin TL, sezonluk zararının ise 250-300 bin TL'ye yakın olduğunu söyledi. Terasın durumunu gören yetiştirici, karşılaştığı manzarayı cep telefonu kamerasına kaydetti.

Duvardan tırmanarak çıkmışlar

Bölgede ayıların sık görüldüğünü, bu nedenle ayıların erişmemeleri için köy evinin çatısını kullandığını belirten Öztürk, "Kovanları terasta tutmak da çare olmadı. Etrafa baktığımızda duvardan tırmandıklarını gördük, bina iki katlı ve oturan yok. Sıvaları dökülmüş, tuğlaları deforme olmuş. Tuğlaları merdiven gibi kırarak kendine çıkmaya yer yapmış. Duvarda pençe izleri mevcut. Geçtiğimiz günlerde de bu işi yapan diğer arkadaşların da birkaç kovanına zarar verdiğini gördük. Bahçede duran ineği yediğini gördük. Ayılarla burada başımız belada. Mal olarak zararım 25 bin TL civarında ama sezona bakacak olursak bal üretiminin verimli geçeceğini düşünüyorduk, sezonda benim verimden zararım 250-300 bin TL'yi bulur. Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdik, yetkililer gelip olay yerinde inceleme yapacaklar. Devlet bu hayvanları nasıl koruma altına aldıysa, verdikleri zararı da devletin karşılaması gerekli" dedi.

Bölgede bu gibi durumların sıklıkla yaşandığını dile getiren Öztürk, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.