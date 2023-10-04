Şehitlerin ismi Cudi Dağı'nın zirvesinde inşa edilen anıtla yaşatılıyor

ŞIRNAK - Terörle mücadelede şehit olan kahramanların isimleri Cudi Dağı'nın zirvesinde inşa edilen anıtla yaşatılıyor.

Silopi Kaymakamlığı Cudi Dağı'nda şehit olan 207 askerin ismi ile dünyaya hükmetmiş 16 Türk devleti ile Türk bayraklarının yer aldığı şehitler anıtı inşa etti. Silopi Kaymakamı Cihat Koç'un koordinesinde, Cudi Dağı'nda verilen terörle mücadelede şehit olan askerlerin isminin yer aldığı şehit anıtı inşa edildi. Asker, güvenlik korucusu ve sivil işçi 207 şehidin isminin yer aldığı anıtta dünyaya hükmetmiş 16 Türk Devleti ile Türk bayrakları yer alıyor.

Büyük bir sütun üzerine, 'Cudi Dağı'da Şehit Oldular' yazısının yazıldığı şehitler anıtı, Cudi'nin Silopi'ye bakan tarafında özenle inşa edildi.

Şehitler anıtının inşa edilmesi, şehit ailelerini de memnun etti

Silopi Kaymakamlığına teşekkür eden şehit aileleri, terörle mücadele operasyonları sonucunda Cudi Dağı'nın terörden temizlendiğine dikkat çekti. Dedesi Mehmet Karadeniz'in 24 Mart 2005 yılında Cudi Dağı'nda şehit olduğunu anımsatan Serkan Karadeniz, "Şehitlik herkese nasip olmaz. Biz devletimizi, vatanımızı, bayrağımızı seviyoruz. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları sonucunda Cudi Dağının artık terörden temizlendiğini belirten Karadeniz, "Artık Cudi Dağında festivaller yapılmaya başlandı. Bir Şırnaklı Kürt olarak Kürtlüğümle gurur duyuyorum. Ama devletimi, vatanımı seviyorum. Kanımın son damlasına kadar devletimin yanında olmaktan şerefle duruyorum. Rabbim, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, şanlı Mehmetçiğimiz yar ve yardımcısı olsun. Bugün devletimizin kararlı mücadelesiyle, Gabbar'da, Cudi'de, Kato'da, Tendürek'te, Besta Derelerde terör operasyonlarına devam ediyor. Rabbim devletimize, kahraman ordumuz Türk Silahlı Kuvvetlerine zeval vermesin, başımızdan eksik etmesin inşallah" diye konuştu.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç'un "Vatanları için şehit olan yüksek ruhlu kahramanlarımızın aziz hatıralarına minnetle ithaf olunur" notuyla paylaştığı Şehitler Anıt'ının önümüzdeki günlerde şehit ailelerinin katılımıyla resmi açılışının yapılacağı ve ziyaretlere açılacağı öğrenildi.