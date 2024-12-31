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Niğde Emniyeti Hırsızlık ve Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Bilgilendirme Faaliyetleri Düzenledi

Niğde Emniyeti Hırsızlık ve Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Bilgilendirme Faaliyetleri Düzenledi
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Niğde Emniyet Müdürlüğü, 23-29 Aralık 2024 tarihleri arasında hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, iş yerleri ve vatandaşlara güvenlik konularında bilgi vererek, sahte ilan ve linklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; 23-29 Aralık 2024 tarihleri arasında hırsızlık ve dolandırıcılık konularına yönelik önleyici faaliyetler ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

İl merkezi sanayi bölgesindeki iş yerlerini ziyaret eden ekipler, iş yeri sahipleri ve çalışanlarına iş yerlerinin güvenliği konusunda bilgi verdi. Kamera sistemlerinin kontrol edilmesi, kıymetli eşyaların kasalarda muhafaza edilmesi gibi konular ele alınırken; internet üzerinden yapılan alışverişlerde sahte ilan ve linklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ikinci el ürün alışverişlerinde fiziki teslimat yapılmadan para havalesi yapılmaması gerektiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında 55 iş yeri çalışanı ve vatandaşa broşür dağıtıldı.

Çarşamba pazarında yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde ise 30 vatandaşa, tanımadıkları numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu görevlisinin asla para talep etmeyeceği hatırlatıldı ve broşürler dağıtılarak vatandaşların bilinçlendirilmesi sağlandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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