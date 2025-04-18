Muş'ta Çocuk Lokantada Ekmeğe Boğuldu, Kahraman Çalışan Hayat Kurtardı

Muş'ta ailesiyle birlikte lokantada yemek yiyen bir çocuğun boğazına ekmek kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğa ilk müdahaleyi, olay anında durumu fark eden işletme çalışanı Yusuf Özbey yaptı.

Lokantada ailesiyle yemek yerken boğazına ekmek kaçan ve kendi başına çıkaramayan çocuğa hızla müdahale eden işletme çalışanı Özbey, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazındaki ekmeği çıkardı. Müdahale sayesinde çocuk yeniden nefes almaya başlarken, ailesi ve çevredeki müşteriler büyük panik yaşadı. Olayın ardından ailesi tarafından da kontrol edilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğu kurtaran Yusuf Özbey, zamanında müdahalesiyle çevredeki vatandaşlardan takdir topladı. - MUŞ