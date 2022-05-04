Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı - Haberler

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Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel
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Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ihbar üzerine durdurulan araçta kaçak avlanılmış 450 kilogram inci kefali yakalandı.

Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ihbar üzerine durdurulan araçta kaçak avlanılmış 450 kilogram inci kefali yakalandı.

15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ihbar üzerine durdurulan otomobilde, 450 kilogram kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi. Yakalanan şahsa idari para cezası uygulanırken, ele geçen balıklar imha edilmek üzere Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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