Milli İrade Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mert Şener'den Filistin'deki Soykırıma Tepki

Milli İrade Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mert Şener, 220 gündür Gazze'de devam eden soykırımı kınayarak "Filistinli kardeşlerimizin ait oldukları topraklarda, çocuklarını barış ve güven içinde yetiştirebilecekleri günler gelene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Milli İrade Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mert Şener, Filistin'de 220 gündür devam eden soykırım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şener, "Filistindeki sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkum edildiği vahşet artık durmalı. Filistinli kardeşlerimizin ait oldukları topraklarda, çocuklarını barış ve güven içinde yetiştirebilecekleri günler gelene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Genel Başkanımız sayın Necmettin Bilal Erdoğan'ın da bu konuda tutum ve davranışları nettir. Bu şekilde sonuna kadar var gücümüzle çalışıp elimizden gelen tüm gücü göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL