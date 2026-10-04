Mersin Mut'ta gece kulübü ve otellere baskın düzenlendi, 22 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

MERSİN'in Mut ilçesinde polisin gece kulübü ve otellere yaptığı baskında gözaltına alınan 22 şüpheli 'uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan tutuklandı.

Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki gazino ve otellere yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler 28 şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği ile silahlara ait 398 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan adliyeye sevk 22 şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 102 kişiye de 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapıldı, 6 gazino ile 3 otelin ise ruhsatı iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı