Haberler

Mersin Mut'ta gece kulübü ve otellere baskın düzenlendi, 22 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Mut'ta gece kulübü ve otellere operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçundan tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 102 kişiye işlem yapıldı, 6 gazino ve 3 otelin ruhsatı iptal edildi.

MERSİN'in Mut ilçesinde polisin gece kulübü ve otellere yaptığı baskında gözaltına alınan 22 şüpheli 'uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan tutuklandı.

Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki gazino ve otellere yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler 28 şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği ile silahlara ait 398 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan adliyeye sevk 22 şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 102 kişiye de 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapıldı, 6 gazino ile 3 otelin ise ruhsatı iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı, 'O bana çarptı' dedi! Aile adalet bekliyor

11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı, ifadesi 'pes' dedirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motosiklet yayaya çarptı! Bir kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

Feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı, ikisi de yere savruldu
Topluma böyle kazandırılıyorlar! Hükümlülere sofralık zeytin yapımı öğretildi

Hükümlüler topluma böyle kazandırılıyor! 5 günlük kursu tamamladılar
Danla Bilic 9. kez ameliyat masasına yattı: Sağlık durumunu açıkladı

"Yalvarıyorum, yaptırmayın" demişti! Danla Bilic 9. kez ameliyat oldu
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler

Küstah provokasyon kamerada! Camiyi basıp skandala imza attılar
Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi

Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
Antalya'da 5 katlı apartmanın üst katı yandı, kadın şüpheli polise götürüldü

Apartman alev alev yandı! 1 kadın gözaltında
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti

Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Mahkemeden iflas kararı çıktı