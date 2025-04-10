Mersin'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Devam Ediyor
Mersin'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret ederek emniyet mensuplarının polis haftasını kutladı.
Mersin'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve beraberindeki jandarma personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolasıyla İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret etti.
Ziyarette Tuğgeneral Atasoy, Mersin'in huzur ve güvenliği için özveriyle çalışan emniyet mensuplarının polis haftasını kutlayarak, başarı ve kolaylıklar diledi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel