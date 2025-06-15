Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Ankara karayolu Barguzu Cadde girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 44 AFJ 271 plakalı Hyundai marka otomobil ile 06 AES 929 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Yerel