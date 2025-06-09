Malatya'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Malatya'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Malatya'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ -Levent kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, L.I., İ.Y.,D.Y., Y.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ÇELİK - Yerel
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