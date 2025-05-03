Kütahya'da Aşırı Hız ve Dikkatsizlik Trafik Kazalarına Sebep Oldu
Kütahya'da meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu oluştu. Kazalar, MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.
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KÜTAHYA - Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 4 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı.
Kütahya il merkezinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.
MOBESE'lere yansıyan kazaların en çok aşırı hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uymama sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel