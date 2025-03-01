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Kocaeli'de Karga Kar Banyosu Yapıyor

Kocaeli'de Karga Kar Banyosu Yapıyor
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Kocaeli'de havaların soğumasına aldırış etmeyen bir karga, kar banyosu yaparak dikkatleri üzerine çekti. Kargayı yavruyken sahiplendiren Ömer Tek, kargasının kar keyfi anlarını görüntüledi.

Kocaeli'de soğuk havaya meydan okuyarak kar banyosu yapan karga, görenleri hayrete düşürdü. Karganın kar banyosu keyfini saniye saniye kaydeden Ömer Tek, "Bir tek şampuanı eksik" dedi.

Kocaeli'de yavruyken sahiplendiği ve evcilleştirdiği kargasını adeta evladı gibi gören Ömer Tek, karın keyfini kargası ile birlikte sürdü. Ömer Teki, kargasının kar banyosunu cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kargasıyla arasındaki bağı anlatan Ömer Tek, "Kargayı bir buçuk yıl önce yavruyken sahiplendim. Bana çok bağlı, nereye gitsem peşimden geliyor. Evladımız gibi. Evladımı nasıl seviyorsam, onu da öyle seviyorum. Karı çok seviyor, karda duş alıyor. Bir tek şampuanı eksik. Ben kayarken, o da kayıyor. Nereye gitsek, onu da yanımızda götürüyoruz. Yazın Rize'ye gideceğiz, o da bizimle gelecek" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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