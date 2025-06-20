Kilis'te Suriyeli Aile, Eğitim Sonrası Suriye'ye Dönüş Hazırlığında

Kilis'te Suriyeli Aile, Eğitim Sonrası Suriye'ye Dönüş Hazırlığında
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Kilis'te 10 yıl yaşayan Suriyeli Ahmet Ramazan Yahya, eğitimini tamamlayarak Suriye'ye dönmek için hazırlıklara başladı. Baba Ramazan Yahya, oğlunun eğitimini tamamlamasının ardından dönüş kararını aldıklarını açıkladı.

Kilis'te 10 yıldır yaşayan Suriyeli aile, çocukları Ahmet'in eğitimini tamamlamasının ardından Suriye'ye dönüş hazırlıklarına başladı.

Esat rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleri hızlanırken, Kilis'te yaşayan Suriyeli Ahmet Ramazan Yahya, karnesini aldıktan sonra öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaştı. Oğlunun karne sevincini yaşaması için dönüş kararını eğitim yılı bitene kadar ertelediklerini belirten baba Ramazan Yahya, "Uzun bir bekleyiş oldu ama artık karnesini aldık, ülkeme dönme zamanı geldi" dedi. Baba Yahya, "Rejim sona erdiğinde dönmeyi düşündüm ama oğlumun eğitimini tamamlamasını ve karne heyecanını yaşamasını istedim. Şimdi 5. sınıfa geçti ve artık ülkemize dönme zamanı geldi" dedi.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını söyleyen Yahya, "Türk milletine çok teşekkür ederim. Burada hiçbir sorun yaşamadım. Gümrükte çalıştım, çok güzel günlerim geçti. Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ramazan Yahya ise, "Karnemi almayı bekliyordum. Artık 5. sınıfa geçtim ve Suriye'ye döneceğim. Türkiye'de Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Bursa'yı gezdim. Burada çok Türk arkadaşım vardı. Onları bırakacağım için üzgünüm. Birlikte ders çalıştık, çok güzel zamanlar geçirdik. Notlarım da çok iyi. Artık ülkeme dönüyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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