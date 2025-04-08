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Kestaneci Öztürk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Erzincan'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu, kestane satarak geçimini sağlayan Ekrem Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Yıldırım Akbulut Havalimanı protokol yolunda gerçekleşti.

Erzincan'ın renkli simalarından kestaneci Öztürk, kazada hayatını kaybetti

ERZİNCAN - Erzincan'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Erzincan'ın renkli simalarından ve kestane satarak geçimini sağlayan Ekrem Öztürk kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Kaza, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı protokol yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.O., idaresindeki 16 ABP 123 plakalı kamyonet, Ekrem Öztürk yönetimindeki 24 ABD 221 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erzincan'ın renkli simalarından kestaneci Öztürk'ün ölüm haberi şehirde birçok kişiyi yasa boğdu.

Kestaneci Öztürk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel
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