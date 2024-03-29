KESOB Başkanı Şeyhi Odakır'dan yerel seçim çağrısı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler genel seçimleri hakkında yaptığı açıklamasında, "Bütün vatandaşlarımızı demokrasiye katkı sağlamaya, sandığa gidip oy vermeye davet ediyorum. Seçimlerin ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler hakkında açıklama yaptı. KESOB Başkanı Odakır açıklamasında, "Pazar günü Türkiye seçime gidiyor. Bütün vatandaşlarımızı demokrasiye katkı sağlamaya, sandığa gidip oy vermeye davet ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, barış ve kardeşlik, huzur ortamında, herhangi bir olumsuz duruma ya da durumlara sebebiyet vermeden vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oylarımızı kullanalım. Seçimlerden sonra da olağan hayatımıza devam edeceğiz. Ülkemiz için çalışacak, emek verecek, üretecek ve kalkınması için elimizden ne geliyorsa yapmaya yine gayret edeceğiz. Ülkemiz için, milletimiz için, esnaf ve sanatkar camiamız için hayırlı sonuçların çıkmasını temenni ediyorum. Seçimlerin ülkemize hayırlara vesile olmasını, sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ