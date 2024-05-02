Kemik Erimesine Karşı Uyarılar

KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Durmuş Özkul, kemik erimesine karşı uyarılarda bulundu. Özkul, "Süt ve süt ürünleri yeterli alınmalı. Hayvansal gıdalar, doğal beslenme önemli. Düzenli egzersiz kemik sağlığımız için önemli. Güneş ışığı D vitamini için çok önemli. Güneş ışığı almamız lazım. Bunlar kemik sağlığı için önemli şeyler" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Durmuş Özkul, kadınlarda özellikle menopoz sonrası sık görülen kemik erimesinin nedenlerini ve alınabilecek önlemleri anlattı. Özkul, "Kemik erimesinde en önemli sebep yaşlanma. Kemik erimesinde ayrıca genetik yatkınlık, mineral eksikliği, kalsiyum, magnezyum da etkilidir. Bunlar kemik sağlığımız için çok önemli, D vitamini, bunların eksiklikleri kemik erimesine neden olabilir. Bazı hastalıklar, böbreküstü bezi hastalıkları, tiroit hastalıkları kemik erimesi yapabilir. Bir de hareketsiz yaşam, sigara, alkol kullanımı kemik erimesinin sebepleridir" diye konuştu.

"KEMİK EREİMESİ ERKEN DÖNEMDE BELİRTİ VERMEZ"

Kemik yoğunluğunun azalması, kemiğin içerisinde boşluklar oluşarak süngerimsi bir görünüm elde etmesi durumuna osteoporoz ismi verildiğini ifade eden Dr. Özkul, "Kemik erimesi erken dönemde belirti vermez. Sadece hastalar böyle çok küçük bir travma sonrası kemik kırıkları, çatlakları olursa biz kemik erimesinden şüpheleniriz erken dönemde. İleri dönemde daha çok belirtisini görürüz kemik erimesinin. Ağrılar özellikle kemik erimesinin olduğu bölgede, omurlarda, el bileğinde, kalça eklerinde, kemiklerinde kırıklarına bağlı, çökmesine bağlı, boyun sırt ağrıları, bilek ağrısı, kalça ağrısı belirti olarak ileri dönemlerde bunları görürüz" bilgisini verdi.

KEMİK ERİMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Kemik erimesinin önüne geçmek için beslenme düzeninin önemli olduğuna, kalsiyum, D vitamininden zengin bir beslenme düzeninin gerektiğine dikkat çeken Dr. Durmuş Özkul, "Süt ve süt ürünleri yeterli alınmalı. Hayvansal gıdalar, doğal beslenme önemli. Düzenli egzersiz kemik sağlığımız için önemli. Güneş ışığı D vitamini için çok önemli. Güneş ışığı almamız lazım. Bunlar kemik sağlığı için önemli şeyler" dedi.

KEMİK ERİMESİNDE TEDAVİ YÖNTEMİ

Tedavi konusunda da açıklamalarda bulunan Özkul, şunları söyledi:

"Tedavide seviyesine göre kemik mineral yoğunluğunu ölçen dansitometre dediğimiz bizim bir tahlilimiz var. Onu da kemik yoğunluğunu ölçerek onun sonucuna göre seviyesine göre tedavi ediyoruz. Erken evrede bir kalsiyum D vitamini destek tedavileri yeterli olurken, daha ileri evrelerde kemik yapısını güçlendiren fosfonat grubu ilaçlarımız var. Kadınlarda menopoz sonrası hormonal tedaviler yine erkeklerde kullandığımız çeşitli hormonal ilaçlar var, kemik sağlığını güçlendirmek ve kemik erimesini önlemek için. Kemik erimesinde benim özellikle önereceğim ileri yaşta birçoğumuz çevresinde vardır, yaşlılarımız düşer. Kalça kemiğini kırar ve aylarca hastanede zorlu bir süreç bekler. Boyu kısalır. 70'den sonra hastalarımızın, yaşlılarımızın boyları kısalmaya başlar. Boy kısalığı çok önemli değil belki ama 80 yaşından sonra ama kalça kemiğinin kırılması hayat kalitesinin konforunu etkileyecek, azaltacaktır. Onlar başa gelmeden belli aralıklarla doktor kontrollerden geçmelerini, eksik olan bir şey varsa onun takviye edilmesi, kemik erimesi varsa da onun tedavisinin önleminin alınması iyi olur."