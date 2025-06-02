Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden Tehditlere Karşı Açıklama

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden Tehditlere Karşı Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilere yönelik tehdit ve susturma girişimlerinin arttığını belirterek, ifade özgürlüğünün korunması çağrısında bulundu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada; gazetecilere yönelik tehdit ve susturma girişimlerinin artarak devam ettiği belirtildi ve "Bu gelişmeler, üzüntü verici olduğu kadar da ürkütücü bir hal almaya başlamıştır" denildi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri'de son dönemlerde kamu görevini yerine getiren gazeteci meslektaşlarımıza yönelik tehdit ve susturma girişimlerinin artarak devam ettiğini büyük bir üzüntü ve endişeyle takip etmekteyiz. Bu durumun son örneği, bir televizyon programında gazetecilik görevini icra eden iki meslektaşımızın, yapmış oldukları yorum ve değerlendirmeler nedeniyle çeşitli baskılara maruz kalmalarıyla bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu gelişmeler, üzüntü verici olduğu kadar da ürkütücü bir hal almaya başlamıştır. Basın, Anayasal güvence altında olan ve demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan bir meslek alanıdır. İfade özgürlüğü ise, en temel hak ve hürriyetler arasındadır. Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleri kapsamında güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilere tanınmış bir ayrıcalık değil, halkın doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkının da temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, yapılan eleştirilerin tehdit ve baskı unsurlarıyla bastırılmaya çalışılması kabul edilemez bir durumdur. Unutulmamalıdır ki gazeteciler, bugüne kadar yaptıkları haber ve yorumlarla, bugün kendilerini susturmaya çalışan çevrelerle ilgili de çok önemli katkılar sunmuş ve kamuoyunda tanınmalarına ve kendilerini ifade etmelerine imkan sağlamışlardır. Bu düşüncede yapılan eleştirilerin olgunlukla karşılanması; varsa yanlış veya hatalı bir bilginin diyalog yoluyla çözülmesi temel bakış açısı olmalıdır. Gazetecilik mesleğinin doğasında yer alan soru sorma, yorum yapma ve eleştirme hakkı, demokratik toplumlarda olağan ve gerekli faaliyetlerin başında gelmektedir. Bu düşüncede, basın mensuplarının karşı karşıya kaldığı tehditlerin hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını vurgulamak isteriz. Bu süreçte: Yargı mercilerinin, emniyet birimlerinin ve ilgili kamu kurumlarının Anayasal bir hak olan gazetecilik mesleğinin ifa edilebilmesi için gerekli ortamı eksiksiz bir biçimde temin etmesi ve gelişen süreçleri titizlikle ve şeffaflıkla yürütmeleri büyük önem arz etmektedir. Siyasi aktörlerin, toplumu birleştirici ve özgürlükçü bir anlayışla hareket etmeleri ve kamuoyuna karşı sorumluluk duygusuyla açıklamalarını şekillendirmeleri gerekmektedir. Toplumun tüm kesimlerini, farklı görüşlere hoşgörü ile yaklaşmaya ve ifade özgürlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, özgür ve bağımsız bir basın; sağlıklı bir toplumun, güvenilir bir devletin ve sürdürülebilir bir demokrasinin temel dayanaklarından biridir. Gazetecilerin huzur ve güven içinde görevlerini yapabilmeleri, hepimizin ortak sorumluluğudur. Basın özgürlüğüne ve demokratik değerlere sahip çıkmak, hepimizin görevidir. Ayrıca, basın meslek örgütleri olarak bugüne kadar ortaya çıkan ve bundan sonra oluşabilecek her türlü engelleme veya tehdit girişimlerinin karşısında olduğumuzu ve bu konuları hem yerel hem de ulusal tüm mercilerde dile getirerek takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çiçek açan Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL

Şehrin sembolü haline gelen Tülüşah'ı koparan yandı
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...

İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.