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Kaymakam Çelik'ten Emniyet Teşkilatına Başarı Belgesi

Kaymakam Çelik'ten Emniyet Teşkilatına Başarı Belgesi
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Şaphane Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, İlçe Emniyet Amiri Hakan Dalamanlı ve polis memuru Adil Aykut Biçer'e, GBT kayıtlarının güncellenmesi konusundaki özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

Şaphane Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, İlçe Emniyet Amiri ve polis memuruna görevlerinde göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

Kaymakam Muhammed Sefa Çelik, İlçe Emniyet Amiri Hakan Dalamanlı ve Polis Memuru Adil Aykut Biçer'e GBT kayıtlarının güncellenmesi işlemlerinde gösterdikleri başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarı belgesi takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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