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Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel
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Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldıVAN Van'ın Muradiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

VAN Van'ın Muradiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesinde sahibinden kaçan keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvan sahibi 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına Bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu hayvanı düştüğü yerden kurtarıp sahibine teslim etti.

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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