Kastamonu'da Askerin Beyin Kanaması Nedeniyle Ölümü

Kastamonu'da Askerin Beyin Kanaması Nedeniyle Ölümü
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Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkezinde kursiyer olarak görev yapan J. Uzm. Onb. Miraç Kemal Yılmaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz, hastanede tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı emrinde kursiyer olarak görev yapan asker, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hayatını kaybetti.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı emrinde kursiyer olarak görev yapan J. Uzm. Onb. Miraç Kemal Yılmaz, geçirdiği beyin kanaması neticesinde tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı emrinde kursiyer olarak görev yapan ve 20 Mayıs günü rahatsızlanarak sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması tanısıyla ameliyat edilen J. Uzm. Onb. Miraç Kemal Yılmaz, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir. Yılmaz'ın cenazesi Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlen törenin ardından memleketi Elazığ'a yolcu edildi" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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