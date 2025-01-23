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Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Mühendis Toprağa Verildi

Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Mühendis Toprağa Verildi
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren makine mühendisi Alp Mercan, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında defnedildi. Törene siyasetçiler ve yakınları katıldı.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden mühendis Alp Mercan, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren 24 yaşındaki makine mühendisi Alp Mercan, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Alp Mercan için Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Mercan'ın yakınları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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