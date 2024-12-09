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Kandıra'da Dinamit Patlaması: Evler ve Araçlar Hasar Gördü

Kandıra'da Dinamit Patlaması: Evler ve Araçlar Hasar Gördü
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında yerleşim yerine yakın mesafede TNT patlatılması sonucu birçok ev, araç ve işletmelerde hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri can güvenliklerinden endişe duyduklarını belirtti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında yerleşim yerine yakın mesafede TNT patlatılması sonucu bazı ev, araç ve işletmelerde hasar oluştu. Korkuya kapılan vatandaşlar, can güvenliklerinden endişeli olduklarını belirtti.

Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GİOSB) zemine yerleştirilerek patlatılan dinamitler, vatandaşın korkulu rüyası haline geldi. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan Kocakaymas, Hamitler, Goncaaydın, Ömerli ve Aksakal mahallelerinde bulunan bazı ev, araç ve işletmelerde hasar meydana geldi. Belirli aralıklarla bölgede patlamaların meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri, can güvenliklerinden endişeli olduklarını dile getirdi.

"Dinamitlerin üzerine gittik"

Hamitler Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yılmaz, "Burası benim evimin bahçesi, burada dinamit patlatıldı. Bu kadar yakın olması üzerine biz de dinamitlerin üzerine gittik. Bizzat buna muhtarımız da şahit. Bunun üzerine jandarma bize oradan çekilin dedi. Bu uyarı karşısında biz de 'Çekilmiyoruz, dinamit patlatarak bizim evimizi mi yıkacaksınız' dedik. Jandarma ve GİOSB müdürü buraya gelerek, 'Dinamitlerin tozu ve tonajı düşük. O kadar etki etmez' dedi. Ben de bunun üzerine, 'Buyurun evime gelin, koltuğa oturun patlama esnasında ben evde olmayacağım, balkonda bekleyeceğim' dedim. GİOSB müdürü ve birkaç kişi daha eve geldiler, patlamaya saniyeler kala ben yıkılma ihtimaline karşı balkonda bekledim. O anda bir patlama oldu. GİOSB Müdürü Mehmet Başol ayağa fırladı, masada bardakta su vardı, patlama esnasında su döküldü" diye konuştu.

"Nereye şikayete gitsek bizi geri gönderiyorlar"

Yaşananların ardından yaptıkları şikayetlerden de bir sonuç alamadıklarını iddia eden Yılmaz, "Patlamanın ardından nereye şikayet için gitsek bizi geri gönderiyorlar. Evimdeki oluşan çatlakları gösterdim. Çevredeki mahallelerde yaşayan insanların hepsi bu durumdan rahatsız ve hepsi şikayette bulundu. Ama henüz bir dönüş olmadı, evler incelenmedi. Gerekli tüm makamlara şikayette bulunduk ve dilekçemiz mevcut. Gerekirse Ankara'ya da gideriz, ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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