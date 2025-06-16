Isparta'da Narkotik Operasyonları: 22 Kişiye Adli İşlem Yapıldı

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Isparta'da Narkotik Operasyonları: 22 Kişiye Adli İşlem Yapıldı
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Isparta'da gerçekleştirilen narkotik operasyonları sonucunda 22 kişiye adli işlem yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında sentetik kannabinoid, kokain ve ecstasy haplar yer alıyor. 5 şüpheli tutuklandı, 4 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Isparta'da narkotik operasyonlarında 22 kişiye adli işlem yapıldı

ISPARTA - Isparta'da son 1 haftada gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında binlerce kullanımlık sentetik uyuşturucu ve çeşitli maddeler ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı, 4 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7-14 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 9 bin 372 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 3,45 gram kokain, 2,46 gram metamfetamin, 100 adet ecstasy hap, 117 adet sentetik ecza ele geçirildi. Toplam 22 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 15'i hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan, 7'si hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan işlem başlatıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ise yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - Yerel
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