Hukukçu Sadrettin Haşıloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hukukçu Sadrettin Haşıloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Erzurum'un tanınmış avukatlarından Sadrettin Haşıloğlu, yaşama tutunamayarak vefat etti. Cenazesi Narmanlı Cami'de kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Haşıloğlu, 59 yıl boyunca avukatlık yapmış ve genç meslektaşlarına deneyimlerini aktarmıştı.

Erzurum'un sevilen simalarından, hukukçu ve avukat Sadrettin Haşıloğlu son yolculuğunda dualarla uğurlandı.

19 Mayıs 1938 günü Erzurum'da dünyaya gelen ve Erzurum Lisesi'nin ardından İstanbul Hukuk Fakültesini bitiren Sadrettin Haşıloğlu, Erzurum Barosuna bağlı olarak 59 yıl avukatlık yaptı. Mesleğinden hiç kopmayan ve her fırsatta genç meslektaşlarına deneyimlerini aktaran Haşıloğlu, iki hafta kadar önce rahatsızlığı nedeniyle Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Denizli'de tedavisi devam eden Sadrettin Haşıloğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamadı.

Sadrettin Haşıloğlu'nun dostları, meslektaşları ve ailesi Narmanlı Cami'de Cuma namazı sonrası son görevlerini yaptılar. Cenaze namazı sonrası merhumun naaşı Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Şennur Hanımla evli olan Sadrettin Haşıloğlu'nun Selçuk, İlknur ve Berra isimli üç evladı, dört torunu var. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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