Heyelan Felaketini Engelleyen İhbar

Gümüşhane- Giresun karayolunda geçtiğimiz hafta Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelandan önce yaklaşan felaketi ihbar eden ve olası bir faciayı engelleyen Recep Aslan vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söylerken, heyelandan bir gün önce arazide çekilen görüntüler yaşanan tehlikeyi gözler önüne serdi.

Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Karaçukur Mahallesi İncirli Köyü mevkiinde geçtiğimiz 22 Nisan günü meydana gelen ve Gümüşhane-Giresun karayolunu tamamen ulaşıma kapatan heyelanı temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Dağcılar heyelanın meydana geldiği dağ yamacında riskli kayaları temizlerken, DSİ ve Karayolları'na ait iş makineleri de yolu temizliyor. Heyelandan bir gün önce arazisine gitmek için kullandığı patika yolda çatlakları gören ve durumu hemen yetkililere bildirerek olası bir facianın önüne geçen Recep Aslan ise kütlenin hareket halinde olduğunu ve ihbarın hemen ardından yetkililerin bölgede güvenlik önlemi aldığını söyledi.

Öte yandan heyelandan bir gün önce kaydedilen görüntüler ise facianın göz göre göre geldiğini gözler önüne serdi.

"İhbarımızdan sonra yolu trafiğe kapatmışlardı aynı gün de heyelan meydana geldi"

Gümüşhane-Giresun karayolunun yoğun olarak kullanıldığını ve olası bir facianın önüne geçebildiği için mutlu olduğunu ifade eden Recep Aslan, "O gün biz arazimize gidiyorduk çalışmak için. O patika yol üzerinde bu kütlenin hareket halinde olduğunu gördükten sonra biz ilgili arkadaşlara müracaat ettik. Daha sonra durumu 112 acil çağrıya bildirdik. Jandarma ve diğer ekipleri bize dönüş yaptı. Bir gün sonra ise ben burada değilim Gümüşhane'deydim saat 16.00 sıralarında heyelanın meydana geldiğini söylediler. İhbarımızdan sonra yolu trafiğe kapatmışlardı aynı gün de heyelan meydana geldi. O gün o manzarayı gördüğümde 'Bu yol kayabilir, altından geçen insanlara zarar verebilir' dedim. Hatta 112 acil çağrıdaki arkadaşla konuşurken felaket tellallığı yapmak istemem ama biz burada risk görüyoruz dedim. Bu yol sürekli kullanılıyor olumsuz bir sonuç meydana gelebilirdi. En azından bu ihbar sayesinde bunu engellemiş olduk. Araziye gittiğimiz zaman yolda çatlaklar vardı, kayaların yeri ayrılmıştı ve taşlar da hareket halindeydi. Hatta oradan geçerken sesler de duyduk. Sağ olsunlar onlar da görevlerini yaptı ve bu olay kayıpsız atlatıldı. Vicdanım rahat her vatandaşın yapması gerekeni yaptık, bunu benim yerimde bir başkası da olsa yapardı" dedi.

"Bu facia engellendi ama bu yolda tehlike devam ediyor"

Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından heyelanın meydana geldiğini belirten Mustafa Aslan ise "Oradaki çatlakları gördüm ve videosunu çektim. Videoyu görünce zaten durumu yetkililere bildirmemiz gerektiğini söylediler. Daha sonra yetkililerle birlikte bölgeyi gezdik ve bölgeden ayrılmamızdan 1-2 saat sonra heyelan gerçekleşti. Burada güvenlik önlemleri alınmıştı. Bizler sorumluluğumuzu yerine getirdik onlar da önlemini aldı. Biz bu durumu yetkililere bildirmeseydik büyük bir facia olurdu. Bir an öne bu yollara bir çözüm bulunmasını istiyoruz yetkililerden. Zaten yıllardır gündemde olan bu yol bir türlü yapılamıyor. Biz gördük buradaki facia engellendi ama burada daha çok tehlikeli yer var" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE