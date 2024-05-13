Hatay'da Amatör Balıkçı 15 Kilogramlık Çatalkuyruk Balığı Yakaladı

Hatay'da amatör balıkçı Erdi Tufan, İskenderun Körfezi'nde yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki çatalkuyruk balığını oltayla yakalamayı başardı. Tufan'ın "Bir ejderha da biz tuttuk" diyerek balığı yakaladığı andaki heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Payas ilçesinde amatör balıkçı Erdi Tufan (34) ve arkadaşları balık yakalamak için botla körfeze açıldı. Tufan ve arkadaşları bir süre sonra çatalkuyruk balığına denk geldiler. Tufan, yaklaşık 15 kilogram olan çatalkuyruğu tutmanın heyecanıyla bu anları kayıt altına aldı. Tufan'ın görüntülerde, "Bir ejderha da biz tuttuk" dediği anlarsa gülümsetti.

Balığı yakalamayı başaran Erdi Tufan, "İskenderun Körfezi'ndeyiz. 15 kilo civarı çok güzel bir balıktı, çok yorucu bir avla 500 metre – 1 kilometre falan sürükledi bizi. Tuttuğumuz bölgeden açığa doğru 500 metre çıktık. 500 metre sonra balık yorulduktan sonra kepçeleyebildik, çok mutluyuz. Çok güzel bir balıktı, herkese nasip olmasını istiyorum böyle bir balığın yakalanması hem bölgemiz adına çok gurur verici bir olay. Tabii ki senede birkaç av verir, bölgesel göç balığı bunlar senede 3-5 defa kısmet olabilir" dedi. - HATAY