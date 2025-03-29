Gediz'deki orman yangını kontrol altına alındı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Murat Dağı eteklerindeki Çukurören köyündeki orman yangını, ekiplerin yoğun çabası ve yağmurun da etkisiyle kontrol altına alındı. Çöplükten çıktığı tahmin edilen ve rüzgarın etkisiyle Altıntaş ilçesi sınırlarına kadar yayılan yangın, bölge halkı ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, Çukurören köyünde başladı ve kısa sürede büyüyerek Altıntaş ilçesine doğru ilerledi. Bölgedeki köylüler, yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiye ekiplerine destek oldu. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedeni olarak çöplük gösteriliyor, ancak kesin nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, belirli bir ormanlık alan zarar gördü.