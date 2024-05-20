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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde Gazze Soykırımı Sergisi Açıldı

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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde Galeri Yeni Yüzyıl'da düzenlenen Gazze Soykırımı Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sergi, Filistin halkına destek amacıyla düzenlenmiş olup, İsrail'in uyguladığı soykırımı lanetlemektedir. Sergi, 22 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecektir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde Galeri Yeni Yüzyıl'da Gazze Soykırımı Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Filistin halkına desteklerini göstermek ve İsrail'in uyguladığı soykırımı lanetlemek amacıyla düzenlenen serginin açılışına katılan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacısalihoğlu, Gazze'de hayatlarını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek sadece Filistin'in değil insanlık ve yeryüzünün eşi benzerine az rastlanır bir zulüm, vahşet ve soykırımla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

22 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek

Serginin Küratörlüğünü İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Muhammed Furkan Çağlar yaparken eşi Güncan Çağlar, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 3'üncü sınıf öğrencisi Celal Laçin ve İşletme Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Seid Albabres sergiye destek sağladı.

Gazze Soykırımı Sergisi 22 Mayıs 2024 tarihine kadar Galeri Yeni Yüzyıl'da ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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