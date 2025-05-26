Gaziantep'te Otizmli Çocuk Onur Özdemir Kayboldu

Gaziantep'te Otizmli Çocuk Onur Özdemir Kayboldu
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Gaziantep'te ailesiyle fıstık bahçesine giden 10 yaşındaki otizmli Onur Özdemir kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor. CHP'li Melih Meriç, bu olayın vicdanların sınavı olduğunu ifade etti.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te ailesiyle birlikte fıstık bahçesine giden otizmli Onur Özdemir kayboldu. Bölgede arama çalışmaları sürüyor. CHP'li Melih Meriç, "Bu sadece bir kayıp vakası değil, vicdanların sınavıdır" dedi.

Gaziantep'in Araban ilçesi Hasanoğlu Mahallesi'nde otizmli 10 yaşındaki Onur Özdemir, ailesiyle birlikte gittiği fıstık bahçesinde kayboldu. Anne ve babası Murat ve Aynur Özdemir, çocuklarıyla birlikte bahçede çalıştıkları sırada Onur'un ortadan kaybolduğunu fark etti. Ailenin kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç çıkmayınca yetkililere haber verildi.

Geniş çaplı arama başlatıldı

İhbar üzerine bölgeye Araban İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Komandolar, iz takip köpekleri, dronlar ve gönüllülerin katılımıyla başlatılan arama-kurtarma çalışmaları geniş bir alana yayıldı. Ormanlık bölgelerden fıstık bahçelerine kadar her yer taranıyor. İlçe Müftülüğü de camilerden yapılan anonslarla halkı çalışmalara destek vermeye çağırıyor.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP Araban İlçe Başkanı Osman Bilge ve Yavuzeli İlçe Başkanı Ali Çelik ile birlikte Hasanoğlu Mahallesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Muhtar ve aileyle görüşen Meriç, şu bilgileri aktardı:

"Onur, üç kardeşten biri. Kardeşi de otizmli. Çok hareketli, yerinde durmayan ama çok sevilen bir çocuktu. Babası onun hep destekçisiydi. Bilinçli ve ilgili bir babadır. Dualarımız, bir an önce sağ salim bulunması yönünde."

Vatandaşa çağrı: Onur'u gören 112'yi arasın

Arama çalışmalarında henüz küçük Onur'a dair herhangi bir iz bulunabilmiş değil. Milletvekili Meriç, en küçük bir bilgiye sahip olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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