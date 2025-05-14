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Firari Zehir Taciri Yunus Polisi Tarafından Yakalandı

Firari Zehir Taciri Yunus Polisi Tarafından Yakalandı
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İzmir'de yunus polisinin yaptığı uygulama sırasında, uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan T.A.D. yakalandı.

Firari zehir taciri, Yunuslara yakalandı

İZMİR - İzmir'de uygulama yapan yunus polisi, uyuşturucu ticaretinden aranan ve 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi kıskıvrak yakaladı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde asayiş ve güven uygulaması yaptı. Çalışma esnasında şüphe üzerine durdurulan bir kişinin kimlik sorgusunda, şüpheli T.A.D.'nin 15 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.A.D., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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