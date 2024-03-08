Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Yazılım Sektöründe Kariyer Yolculuğu

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Yazılım Sektöründe Kariyer Yolculuğu: NoSQL Veritabanları ve Bulut Bilişim Uygulamaları" adlı seminer düzenlendi.

ETÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) ile öğrenci topluluklarından Kariyer Kulübü iş birliğiyle düzenlenen kariyer söyleşileri programı kapsamında Microsoft'ta Teknoloji Lideri olarak görev yapan ve 14 yıl boyunca Microsoft'un en değerli profesyoneli seçilen Daron Yöndem, ETÜ'lü öğrencilerle bir araya geldi.

ETÜ öğrencilerini sektörün önde gelen isimleriyle buluşturmak amacıyla Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Daron Yöndem, kariyer basamaklarını çıkarken yaşadıklarını ve bu süreçte edindiği deneyimleri paylaşarak, NoSQL veritababanları ve bulut bilişim uygulamaları hakkında gençlere bilgiler verdi. - ERZURUM