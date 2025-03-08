Erzincan Emniyeti'nden Kadınlar Günü'ne Özel Klip
Erzincan Emniyet Müdürlüğü, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla hazırladığı video klipte 'güçlü kadınlar, güvenli yarınlar' mesajını vurguladı. Kadın polislerin çalışmalarına yer verilen klipte, kadın ve erkek eşitliği de ön plana çıkarıldı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla hazırlanan video klipte, 'güçlü kadınlar, güvenli yarınlar' mesajı vurgulandı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğünün çeşitli şubelerinde görev yapan kadın polislerin çalışmalarından kesitlerle hazırlanan klipte; kadınların önemi, kadın ve erkek eşitliğine dikkat çekildi.
Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte; "Güçlü kadınlar, güvenli yarınlar. Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN