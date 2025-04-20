Elazığ'da İş Yeri Yangını Paniğe Neden Oldu

Elazığ'daki iş yeri yangını paniğe neden oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların sardığı dükkanda çalışanlar ve müşteriler tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.