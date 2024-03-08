Düzce Üniversitesi'nde İletişim Becerilerinde Drama Etkinliği

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencilerine yönelik düzenlenen "İletişim Becerilerinde Drama" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Özge Akşehirli koordinatörlüğünde, Drama Eğitmeni Hülya Nigar Atar tarafından, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencileri için gerçekleştirilen etkinlik, iletişimin temeli olan tanışma oyunları ile başladı. Etkinliğin devamında ise öğrencilerin mesleklerine yönelik ikili canlandırma çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar ile öğrencilerin meslek hayatlarına ilişkin küçük provalar yapması sağlandı. Etkinliğin son kısmında, yapılan çalışmaların kazanımları öğrenciler ile birlikte değerlendirildi ve öğrencilerin olumlu görüşleriyle etkinlik son buldu.

Etkinliğin ardından, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Külünk, Eğitmen Hülya Nigar Atar'a teşekkür belgesi takdim etti. - DÜZCE