Üye Girişi
Haberler

Düzağaç Belde Belediye Başkanı Tutuklandı

Güncelleme:

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı, zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı 'zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma' iddiası ile makamında gözaltına alınıp ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz yıllarda AK Parti'den ihraç edilen ve bunun üzerine bağımsız olarak belediye başkanlığı görevini sürdüren Işıklı hakkında belediyede görevli memur H.A., isimli kadın 2023 Eylül ayında Sinanpaşa Kaymakamlığı'na verdiği dilekçe ile Işıklı hakkında şikayette bulundu. H.A., verdiği şikayet dilekçesinde Işıklı hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma, mobbing, maaşların geç ödenmesi ve mahkeme kararı olmaksızın mühürleri koparma konuları hakkında ihbarlarda bulundu. Bunun üzerine Işıklı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından açılan dava çerçevesinde dün makamında gözaltına alınıp ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"O gün ne toplandıysa aynı bir bakkal dükkanı gibi gelip kendisi paraları alıyor"

H.A., İhlas Haber Ajansı'na 2023 Eylül ayında şikayet dilekçesi ile ilgili yaptığı açıklamasında ise "Kendisi belediyenin tahsilat kasasından istediği zaman gelip, 3 bin, 5 bin TL olarak yani o gün ne toplandıysa aynı bir bakkal dükkanı gibi gelip kendisi paraları alıyor. Nereye kullandığı da belli değil. Ama orada çalışan arkadaşımız verilen rakamları yanındaki not defterlerine bu rakamları yazıyor. Bir müddet sonra gelip kendisi 'ne kadar oldu?' diyerek ödüyor. Normalde kasanın kapatılması lazım ama bizim kasa 15 günü de geçiyor, bir ayı da geçiyor ve öyle kapatılıyor. Normalde kasa kapatmanın bir limiti var ama biz bu limiti geçiyoruz.

Bunun yanında beldedeki sulama kuyuları mühürlü. Ama kendisi çiftçilere sulama yapmaları için mühürleri açtırdı. Bunun karşılığında çiftçilerden belli ücretler alınıyor ama ne kesilen bir makbuz var ne de bir başka belge var. Ayrıca belediyenin biçerdöverleri var 2 tane ve bunlar 2 yıldır çalışıyor. Ama resmiyette hiçbir zaman makbuz kesilmedi. Ben bunları Sinanpaşa Kaymakamlığı'na verdiği şikayet dilekçesinde de belirttim" ifadelerine yer vermişti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muammer Işıklı Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Antalya Serik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Serik adayı Tayfun Yüksel kimdir? DEM Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Muratpaşa adayı Erhan Aktı kimdir? DEM Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kumluca adayı Haydar Çelik kimdir? DEM Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Korkuteli adayı Remzi Yıldız kimdir? DEM Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Konyaaltı adayı Alaettin Güven kimdir? DEM Parti Antalya Kepez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kepez adayı Selami Özyaşar kimdir? DEM Parti Antalya Kemer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kemer adayı Dursun Satıcı kimdir? DEM Parti Antalya Kaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kaş adayı Medeni Kaya kimdir? DEM Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Gazipaşa adayı Medeni Kaya kimdir? DEM Parti Antalya Finike Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Finike adayı Kamil Dağ kimdir? DEM Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Elmalı adayı Abdullah Keser kimdir? DEM Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Döşemealtı adayı Cavit Dağ kimdir? DEM Parti Antalya Alanya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Alanya adayı Mehmet Şirin Filiz kimdir? DEM Parti Antalya Aksu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Aksu adayı Rezzan Çelik kimdir? DEM Parti Adana Tut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Tut adayı Memet Kösele kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title