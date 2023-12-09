Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karaciğer nakli sonrası hastanede ağırlaşan ve hayatını kaybeden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Nakilden sonra göbek fıtığı teşhisi konulan Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan karaciğer naklinin ardından kontrol için gittiği hastanede ağırlaşan ve hayatını kaybeden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz yıl karaciğeri iflas eden ve yapılan nakil ile hayata tutunan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'e nakile bağlı göbek fıtığı teşhisi kondu. Tekrar ameliyata alınan Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nakilden sonra 22 ay dayanabilen Başkan Dinçer'in ani ölümü ailesi ve Çinelileri yasa boğarken, düzenlenen törenle Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı.

Memleketi Çine'ye getirilen Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in naaşı ilk önce Şevketiye Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Dinçer, belediye binası önüne sirenler eşliğinde getirildi. Çine İlçe Müftüsü Yahya Ofşin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Başkan Dinçer, gözyaşları içinde Evciler Mezarlığı'na getirildi. Son yolculuğuna uğurlanan Dinçer'in mahalle mezarlığında defnedilmesinin ardından, törene katılan vatandaşlar, acılı aileye taziyelerini iletti. Dinçer'in eşi Tuba Dinçer ve kızları ayakta durmakta güçlük çekerken, sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene AK Parti ve CHP Aydın milletvekilleri, Çine Kaymakamı Murat Büyükköse, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile Dinçer'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN