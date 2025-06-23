Bursa'nın Kestel İlçesinde Orman Yangınına Hızla Müdahale
Kestel Seymen Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangınla mücadele için 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri ve 25 personel görev alıyor.
Bursa'nın Kestel ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, Kestel Seymen Mahallesi ormanlık alanda çıktı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter 5 arazöz, 1 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personelle alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel