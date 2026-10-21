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Burdur Bucak'ta terastan düşen gencin ölümünde 1 arkadaşı tutuklandı

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Burdur Bucak'ta terastan düşen gencin ölümünde 1 arkadaşı tutuklandı
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Burdur Bucak'ta 6'ncı kattaki terastan düşen 19 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin soruşturmada, yanındaki 4 arkadaşından 1'i taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı. Diğer 3 kişi yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Bucak ilçesinde 6'ncı kattaki terastan düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olay sırasında yanında bulunan 4 arkadaşından biri "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 18 Ekim Pazar günü gece saatlerinde, Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen, henüz belirlenemeyen bir nedenle 6'ncı kattaki terastan düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiçen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay sırasında Çiçen'in yanında bulunan 4 arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yeni delillere ulaşan polis ekipleri, olay sırasında terasta bulunan 4 kişiyi yeniden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Z.İ, çıkarıldığı mahkemece, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 3 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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