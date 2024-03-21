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Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, vatandaşların evinde iftar yaptı

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu,iftarda vatandaşların evine konuk oluyor. Topsakaloğlu, bu kapsamda Beyreli Mahallesi'nde bulunan Ayşe Güğül ailesi ve komşuları Hüseyin Kurt ile birlikte iftar yaptı.

Topsakaloğlu, burada yaptığı konuşmada, "Toplumumuzun tarihsel birikimini günümüze yansıtmaları, milli kültür ve medeniyet değerlerimizin yarınlara ulaşmasına vesile olmaları nedeniyle değerli büyüklerimiz, aile ve toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Yaşlılarımıza bugün gösterilecek saygı ve sevgi bizlerin gelecek adına olan kaygılarını azaltacak, hangi yaşta olursa olsun, toplumun tüm fertlerinin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır" dedi.

Topsakaloğlu,bir başka iftar programında ise eşi Gül Topsakoloğlu ile birlikte Kötekler Mahallesi'nde bulunan Durmuş Bulut ve eşi Emine Bulut ailesine konuk oldu.

Her yaşın bir güzelliği olduğu gibi yaşlılığın da hayatın en güzel yanlarından olduğunu söyeyen Topsakaloğlu, "Yaşlılarımız, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, toplumsal hayatımızın en kıymetli hazinelerindendir. Tecrübelerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz, bizlere her konuda yol gösteren değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Yaşlılarımıza günümüzde gösterilecek olan sevgi ve saygı, toplumsal huzuru ve milli birliği arttıracaktır. Onların toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak hepimizin görevidir" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Kurt Bozyazı Yerel Politika Güncel Haberler

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