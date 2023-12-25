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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Aşçılık Programı Öğrencileri Altın Madalya İle Döndü

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde altın madalya kazandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri altın madalya ile döndü.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) İstanbul'da 20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde düzenlendi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri festivalde önemli bir başarıya imza attı. Dünya Aşçılar Birliği iş birliği ile düzenlenen organizasyonun 'Üniversite Düzeyi Modern Türk Mutfak Ekip Yarışması' kategorisinde mücadele eden öğrenciler; Seyfullah Kuru, Emre Şimşek ve Emrullah Yıldırım altın madalya kazandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi elde ettikleri bu önemli başarıdan dolayı tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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