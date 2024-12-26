Balıkesir'de Okul Servisi ve Tır Kazası: Başkan Şehirli Yaralı Öğrencileri Ziyaret Etti

Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kazada çok sayıda öğrencinin yaralandığı kaza sonrası yaralı öğrencileri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dedi. Başkan Hakan Şehirli, yaralı öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

Altıeylül ilçesine bağlı Pamukçu Mahallesi'nde meydana gelen üzücü kaza sonrası yaralanan öğrencilerimizin tedavileri, şehir hastanesi, üniversite hastanesi, sevgi hastanesi ve devlet hastanesinde sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Hakan Şehirli, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, yaralı vatandaşlarımıza ve öğrencilere acil şifalar diledi. Başkan Şehirli, "Dualarımız ve desteğimiz onlarla. Öğrenci kardeşlerimizi tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi alıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Şehirli, tedavi altında olan öğrencilerin aileleriyle de bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sözlerine şöyle devam etti: "Her zaman yanlarındayız, dualarımız evlatlarımızla. Kıymetli evlatlarımızı ve ailelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik."

Yaşanan bu zor dönemde, Şehirli, tüm öğrenciler ve aileleriyle birlikte olduklarını vurgulayarak, "Hep birlikte bu zor günleri aşacağız" dedi. - BALIKESİR