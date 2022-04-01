Balıkesir emniyetinden 'huzur' operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ramazan ayı öncesinde düzenlediği huzur operasyonunda çok sayıda suç unsuru ele geçirdi. Helikopter destekli sabaha karşı belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan uygulamada ayrıca 52 kişi hakkında çeşitli suçlar kapsamında adli işlem gerçekleştirildi.

Ele geçenler dudak uçuklattı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından daha önceden belirlenen 110 adrese silah kaçakçılığı, narkotik ve asayiş suçlarının önlenmesi amacıyla aralarında 1 helikopter, 110 ekip; 3 özel harekat unsuru, 2 çevik kuvvetinin de bulunduğu bin kişilik personelle operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı uygulamada 9 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız tüfek, 1 havalı tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 131 adet tüfek kartuşu, 113 adet 9,19 mm mermi, 90 adet 7,65 mm mermi, 65 adet kuru sıkı fişeği, 3 adet bıçak, 1 adet pala, 2 adet kama 8 adet tarihi sikke ele geçirildi. Narkotikle mücadele konusunda ise 2 gram kenevir, 73 adet kenevir tohumu, 427 gram esrar, 425 gram bonzai, 23,59 gram metamfetamin, 1 kök hint keneviri, 68 adet sentetik ecza hapı, 63 litre etil alkol, 21 litre sahte rakı, 3 adet elektronik hassas terazi yakalandı. Düzenlenen operasyon kapsamında ayrıca 1 çalıntı motosiklet, 22 adet payp (pipe, 1 adet çalıntı teelvizyon, 1 adet çalıntı telefon; i adet çalıntı tablet, 1 adet telsiz, 1 adet cep telefonu gibi elektronik alet de ele geçti,

52 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Emniyet unsurlarınca düzenlenen ramazan ayı öncesi uygulamada 40'ı daha önce çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs hakkında ; 5607 SKM-4733 SKM-6136 SKM, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Basit Yaralama, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme Gizleme, Resmi Belgede Sahtecilik, Kasten Yaralama, Hırsızlık, Tehdit, TCK-191 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak suçlarından adli işlemlere başlanıldı.