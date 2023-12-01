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Bakan Göktaş'ın koruma ekibindeki polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde yer alan ve trafik kazasında şehit olan polis memuru Musa Erdem, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde yer alan ve trafik kazasında şehit olan polis memuru Musa Erdem, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında gözyaşı döken şehidin eşini, tabutun başında Bakan Göktaş teselli etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde yer alan polis memuru Musa Erdem, Ankara Dikmen Caddesi Polis Moral Eğitim Merkezi önünde gece 21.00 sıralarında yaya olarak yolun karşısına geçtiği sırada araç çarpması sonucu yaralandı. Musa Erdem, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Musa Erdem'in al bayrağa sarılı naaşı, Cumhurbaşkanlığı önünde tören yapıldıktan sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Etimesgut Havalimanı'ndan Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Burada cenaze aracına konulan şehidin naaşı, konvoy eşliğinde Kahta ilçesine bağlı Elbeyi köyünde bulunan baba evine getirildi. Şehit polis memuru Musa Erdem (43), memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesi Elbeyi köyünde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin eşini Bakan Göktaş teselli etti

Evli ve iki çocuk babası olan şehit Musa Erdem'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında ağlayan şehit eşi Dedim Erdem'i, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş teselli ederek, sakinleştirmeye çalıştı. Bakan Göktaş, şehidin 5 yaşındaki oğlu Asaf Erdem'i tabutun başında kucakladı.

Cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra İçişler Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, Milletvekili Resul Kurt, kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahinur Özdemir Göktaş Musa Erdem Güvenlik Trafik Kazaları Yerel Politika Haberler

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