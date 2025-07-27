Aydın'da Sıcaklık 46 Dereceyi Buldu, Orman Yangınlarına Karşı Uyarılar Yapıldı

Aydın'da Sıcaklık 46 Dereceyi Buldu, Orman Yangınlarına Karşı Uyarılar Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacasu'da hava sıcaklıklarının 46 dereceye çıkması ve nem oranının düşmesi, orman yangınları riski oluşturdu. Kaymakamlık, ormanlara izinsiz girişin yasaklandığını ve denetimlerin arttırıldığını duyurdu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde hava sıcaklıklarının 46 dereceye kadar çıkması ve nem oranının yüzde 7'ye kadar düşmesi üzerine Karacasu Kaymakamlığı, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada ormanlara izinsiz girişin yasaklandığı, kolluk kuvvetlerinin ve dron destekli ekiplerin 24 saat denetim yaptığı belirtildi.

Son günlerde artan sıcaklık ve düşük nem oranı, orman yangınları riskini ciddi oranda yükseltti. Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sıcaklık 46 derece, nem yüzde 7, rüzgar 50 km/saat. Bu şartlar bir kıvılcımla her şeyi kül edebilir" denilerek vatandaşlar dikkatli olmaya davet edildi. Açıklamada ayrıca, "Ormanlara izinsiz giriş, ateş, anız veya bahçe atığı yakmak yasaktır. Kolluk birimlerimiz denetimde. Dronlarla 7/24 kontrol sağlanmaktadır. Lütfen kurallara uyalım. Bir ağaç, bir orman, bir hayat demektir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, tüm vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını ve alınan tedbirlere uymasını istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bursa'da alevler hızla ilerliyor! Makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu

Alevler hızla kara yoluna geldi, makam araçları son anda kurtarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FETÖ soruşturmasında YUMTAT'a da kayyum atandı

FETÖ soruşturmasında, yumurta devine de kayyum atanmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.