Aydın'da Sıcaklık 46 Dereceyi Buldu, Orman Yangınlarına Karşı Uyarılar Yapıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde hava sıcaklıklarının 46 dereceye kadar çıkması ve nem oranının yüzde 7'ye kadar düşmesi üzerine Karacasu Kaymakamlığı, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada ormanlara izinsiz girişin yasaklandığı, kolluk kuvvetlerinin ve dron destekli ekiplerin 24 saat denetim yaptığı belirtildi.

Son günlerde artan sıcaklık ve düşük nem oranı, orman yangınları riskini ciddi oranda yükseltti. Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sıcaklık 46 derece, nem yüzde 7, rüzgar 50 km/saat. Bu şartlar bir kıvılcımla her şeyi kül edebilir" denilerek vatandaşlar dikkatli olmaya davet edildi. Açıklamada ayrıca, "Ormanlara izinsiz giriş, ateş, anız veya bahçe atığı yakmak yasaktır. Kolluk birimlerimiz denetimde. Dronlarla 7/24 kontrol sağlanmaktadır. Lütfen kurallara uyalım. Bir ağaç, bir orman, bir hayat demektir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, tüm vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını ve alınan tedbirlere uymasını istedi. - AYDIN