Antalya'da 13 Yaşındaki Fatma Nur Ören Kayıp

Antalya'da karnesini aldığı gün evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Fatma Nur Ören'in gözü yaşlı ailesi, kızlarını gören vatandaşlardan destek istedi. Acılı baba Fatih Ören, kızının kaybolmadan birkaç gün önce çekilen mezuniyet görüntülerine bakarak gelecek iyi haberi bekliyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Fatma Nur Ören'i 20 Haziran tarihinde babası sabah saatlerinde karnesini alması için okuluna bıraktı. Ardından iş yerine geçen baba, öğlen saatlerinde kızı ile arkadaşının telefonundan görüştü. Arkadaşı ile bir süre parkta oturmak için babasından izin alan Fatma Nur Ören, bir süre arkadaşları ile vakit geçirdikten sonra Sütçüler Mahallesi'nde bulunan evlerine geçti. Öğlen yemeği için eve gelen baba, kızına kedisine mama alması için bir miktar para bırakarak evden ayrıldı. Akşam mesai sonrası tekrar eve dönen baba, kızını evde göremeyince dışarı çıkmış olabileceğini düşünerek gidebileceği yerleri kontrol etti.

"Görürseniz polise bildirin"

Tüm çabalarına rağmen kızına ulaşamayan baba, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin çevrede yaptıkları araştırma ve güvenlik kamerası incelemelerinde 13 yaşındaki kıza ait herhangi bir ize rastlanmadı. Sosyal medya üzerinden yaptıkları kayıp duyuruları ile 2 haftadır haber alamadıkları kızlarını aramayı sürdüren kızın ailesi, en son Alanya'da görüldüğüne dair bilgi aldıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Gözü yaşlı aile kızlarını gören vatandaşlardan yardım isteyerek, görülmesi halinde polisi veya kendilerini aramalarını istedi.

100 TL ile kayıplara karıştı

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Fatih Ören, kızı ile hiçbir sorunu olmadığını belirti. Fatma Nur'u sabah saatlerinde karnesini alması için okula bıraktığını söyleyen baba Ören, "Karnesini aldıktan sonra arkadaşından arayarak yarım saat izin istedi. Arkadaşı ile parkta biraz oturduktan sonra eve geçmiş. Öğlen saatlerinde yemek yaptırıp eve geldim. Kedisi ile oynuyordu. Yemek yedikten sonra ben tekrar iş yerine gittim. Çıkarken de 100 TL para bıraktım, kedisine ve kuşa mama alması için. Hiçbir sorun yoktu, şakalaşıp gülüştük. Böyle bir şey olacağı aklımın ucundan dahi geçmedi. Akşam geri geldiğimde kapıdan girip seslendim. Odasına baktım, anahtarı falan sehpanın üzerinde duruyordu" dedi.

14 gündür haber alınamıyor

Kızını evde bulamayınca dışarıda aradığını, ardından da polis merkezine giderek başvuruda bulunduğunu belirten Ören, "Yanına hiçbir şey almamış. Çantası, kimliği, kıyafetleri duruyordu. Sadece kedi ve kuşuna mama alması için bıraktığım 100 TL'yi almış. Polise başvurduk, o günden bu yana 14 gün oldu, hiç ses soluk yok. Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarda benzetme var, ama gidip baktığımızda bulamıyoruz. Şu anda yaşadığını dahi bilmiyoruz. Ufacık bir nokta bilgi dahi yok. Antalya'da mı, değil mi bilmiyoruz. Kimse mi görmedi. Telefonunda mesajlaştığı birkaç kişi varmış. Yaşını büyük söyleyerek tanıştığı kişilerle mesajları vardı. Bir kişi ile sohbeti dikkat çekiciydi. Onları da polise verdik. Şu ana kadar çocuğumla ilgili net bir şey yok. Ne yapacağımızı şaşırdık, hayatından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Baba ben yaşıyorum dese yeter"

Kızını gören vatandaşlardan yardım beklediğini söyleyen baba Ören, "Gören, bilen, benzeten dahi olsa lütfen paylaşımlarımızda telefon numaralarımız var. Bize veya polise bilgi versin. Şu anda yaşıyor mu, ölü mü onu dahi bilmiyoruz. Yaşadığını dahi bilsek bir nebze rahatlayacağız. Kendisi de ulaşmıyor. Bir sesini duysam, 'Baba ben yaşıyorum' dese yeter. Hiçbir haber almamak, belirsizlik insanı daha çok kötü ediyor" şeklinde konuştu.

Fatma Nur'un babaannesi ise, "2 haftadır kayıp, arıyoruz ulaşamıyoruz. Sağ mı, ölü mü bilmiyoruz. Nasıl kaybolduğunu dahi bilmiyoruz. Kaçtı mı, kaçırıldı mı, hiçbir haber alamıyoruz. Çocuğumuzdan bir haber bekliyoruz. Bize bir haber verilsin" dedi. - ANTALYA