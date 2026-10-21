Aksaray'da tırdan 30 çuval şeker çalan şüpheliler kameralarda görüntülendi

Aksaray'da tırdan 30 çuval şeker çalan şüpheliler kameralarda görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'ın Selçuklu Mahallesi'nde park halindeki tırın dorsesinden 50'şer kilogramlık 30 çuval toz şeker çalındı. Toplam 1,5 ton şekerin alındığı anlar araç kamerasına yansırken polis şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.
Haber: Kemal Onur ATALAY
(AKSARAY) - Aksaray'ın Selçuklu Mahallesi'nde park halindeki bir tırın dorsesini açan şahıslar, 30 çuval toz şekeri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları araç kamerasına yansıdı.
Olay, Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, tırın dorsesini açarak içerisinde bulunan 50'şer kilogramlık 30 çuval toz şekeri çaldı. Toplam ağırlığı 1,5 tonu bulan şekerleri çalan şahıslar, olayın ardından bölgeden uzaklaştı.
Hırsızlık anları araç kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şahısların tırın dorsesini açarak şeker çuvallarını aldığı anlar yer alırken, olayın ardından polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için soruşturma başlattı.