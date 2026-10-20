Aksaray'da tamirhane sahibi üç çırağını tüfekle yaraladı iddiasıyla gözaltına alındı

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Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde çalışan üç çırağı tüfekle yaraladığı iddia edilen tamirhane sahibi Yasin Ö. gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde tamirhane sahibi Yasin Ö, henüz bilinmeyen bir nedenle yanında çalışan üç çırağına tüfekle ateş açtı.

İş yerinde çırak olarak çalışan Eyüp Efe D. (16), Onur K. (17) ve Veyis Eren K. (16), tüfekten çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı üç genç, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayın şüphelisi Yasin Ö. gözaltına alındı.

ÇIRAK O ANLARI ANLATTI

Bacağından yaralanan Eyüp Efe D, olay öncesinde bir müşterinin getirdiği tüfekle atış denemeleri yapıldığını anlattı. Müşterinin ayrılmasının ardından tüfeğin ustasında kaldığını belirten çocuk, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Ben dükkanın içindeydim. Çöp atmak için dışarı çıktığım sırada ustam bana seslendi. Döner dönmez bacağıma ateş etti. Çok ağrıdı. Daha sonra diğer arkadaşımıza da ateş etti. İlkinde vurulmadı. ikinci atışta diz kapağının altından yaralandı. Kalfa da dükkandan koşarak çıkarken ona da ateş etti. Onun da kalçasına saçma isabet etti."

Eyüp Efe D, kendisi ve arkadaşlarının yaralanmalarının ardından yaklaşık bir saat boyunca iş yerinde bekletildiklerini de öne sürdü.

Üç gencin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA