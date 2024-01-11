Afyonkarahisar'da kadınlara kırsal alanda girişimcilik eğitimi verildi

Afyonkarahisar'da kadınlara yönelik 'kırsal alanda kadın girişimciliğin artırılması' konulu eğitim verildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışması Gebeceler beldesi ve Halımoru köyünde bulunan Kur'an kursundaki kadın kursiyerlere yönelik yapıldı. Kırsal alanda kadın girişimciliğin artırılması konulu eğitim çalışmasında kadınlara yapacakları işlerde devlet destekleri ile hibe destekleri anlatıldı. Eğitim çalışmasında özellikle hangi alanlarda desteklerin olduğu kadınlara anlatılarak, girişimcilik konusunda izlemeleri gereken yol konusunda bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR