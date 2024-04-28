Adıyaman'da şehit olan polis memuru Osmaniye'de toprağa verildi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda dün akşam meslektaşı bir polis tarafından şehit edilen başkomiser Kamuran Üçgül, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dün akşam Adıyaman Altınşehir Karakolu'nda bir polisin ateş etmesi sonucu şehit olan iki emniyet amirinden Kamuran Üçgül, Adıyaman'da düzenlenen cenaze töreninden sonra memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra şehit polis Kamuran Üçgül, Asri Mezarlık Şehitliği'nde gözyaşları içerisinde defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam Adıyaman Altınşehir Polis Karakolunda görevli polis memuru meslektaşları ile tartıştıktan sonra polis merkezinde görevli 10 meslektaşına beylik tabancası ile ateş etti. Başkomiser Kamuran Üçgül ile komiser Gökhan Özer şehit olurken, 8 polis ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru Süleyman Uğur Şahin ayağından vurularak yakalandı.